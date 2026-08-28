В "ЛизаАлерт" намерены адаптировать операторов БПЛА в качестве поисковиков "ЛизаАлерт": опытные операторы БПЛА были бы невероятно полезны в поиске людей

Москва28 авг Вести.В зоне проведения спецоперации сегодня работают операторы БПЛА, которые освоили управление беспилотниками на крайне высоком уровне. Их опыт был бы полезен в гражданской жизни – такие люди нужны для поисков пропавших в природе. О своей идее по адаптации ветеранов СВО рассказал руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев в комментарии для ИС "Вести".

По его мнению, лучшим способом адаптации участников спецоперации к мирной жизни является вовлечение их в волонтерскую деятельность.

У нас на линии боевого соприкосновения находятся ребята, которые освоили управление беспилотниками на совершенно невероятном уровне. И такие люди очень нужны нам для поисков в природной среде… Мы хотим предоставить для этого платформу. Мы хотим сделать эту интеграцию безумно общественно полезной, когда ветеран СВО буквально на следующий день становится человеком, который спасает жизни у себя в регионе рассказал Сергеев

Ранее заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева заявила, что на сегодняшний день необходимо сконцентрироваться на работе по трудоустройству ветеранов специальной военной операции.