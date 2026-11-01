"ЛизаАлерт": после новогодних корпоративов не всегда удается найти пропавших

"ЛизаАлерт": пропавших после новогодних корпоративов не всегда удается спасти "ЛизаАлерт": после новогодних корпоративов не всегда удается найти пропавших

Москва1 ноя Вести.Период новогодних корпоративов ежегодно сопровождается частыми заявками на поиск людей, ушедших с праздничных мероприятий в состоянии измененного сознания.

Как рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, спасти их удается далеко не всегда.

"Каждый год мы получаем заявки на людей, которые ушли с праздничного мероприятия в состоянии сильно измененного сознания, и далеко не всегда нам удается их спасти", — сказал он.

По словам Сергеева, замерзших людей находили в полях после того, как они выходили из такси между населенными пунктами.

Глава отряда призвал быть бдительными во время корпоративов и праздничных мероприятий.