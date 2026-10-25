В "ЛизаАлерт" рассказали о приостановке поисков пропавших из-за медведей В ряде регионов из-за нашествия медведей приостанавливают поиски пропавших

Москва25 окт Вести.Поиски пропавших людей приходится прекращать из-за нашествия медведей в некоторых российских регионах. Об этом председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал ТАСС.

Мы в ходе своих поисков в некоторых регионах вынуждены действительно приостанавливать поиск, <…>, на определенной территории была ситуация с нетрадиционным для медведя поведением, и мы понимаем, что он иначе относится к людям, не как обычный зверь, с которыми мы привыкли иметь дело рассказал специалист

Из-за многочисленных случаев с выходом медведей к населенным пунктам, нападениями на людей добровольцы вынуждены пересматриваем работу над поисками, отметил спасатель.

В каждом случае специалисты поискового отряда изучают ситуацию, учитывая конкретные данные по региону. В некоторых местах в настоящее время действует прямой запрет на вход в лес, подчеркнул Сергеев.