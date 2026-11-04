Москва4 ноя Вести.Россияне, которые в легкой одежде отправляются на лыжные прогулки, могут быстрее всего оказаться в опасности и под угрозой исчезновения. Об этом сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев в комментарии ТАСС.

Люди на лыжах одеты максимально легко. Когда они бегут на лыжах, им совершенно вредна лишняя одежда… соответственно, как только что-то идет не так - непогода, снежный буран, занос лыжи, резкое изменение состояния здоровья, травма - у нас становится очень мало времени, чтобы успеть найти такого человека пояснил Сергеев

По его словам, чаще всего подобные ситуации случаются с детьми.