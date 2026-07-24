Москва24 июлВести.Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА противника произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в MAX.

Пожарные регионального управления МЧС его полностью ликвидировали.

Пострадавших среди населения и сотрудников предприятия нет

написал глава региона

На месте работают оперативные службы, проводятся мероприятия для дальнейшего обеспечения безопасности объекта, уточнил Королев.