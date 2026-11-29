Москва29 ноя Вести.Российский форвард "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Анахайма".

Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:4. Панарину удалось поразить ворота соперника на 15-й и 46-й минутах. Также нападающий записал на свой счет результативный пас. Результативной передачей отлился и российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков.

Для Панарина это третий матч после того, как он вернулся в состав "Лос-Анджелеса". В предыдущих двух встречах он по разу ассистировал партнерам. До этого россиянин покидал расположение клуба и пропустил четыре игры из-за смерти деда. Всего на счету нападающего 24 очка (10 голов + 14 передач) в 20 встречах регулярного чемпионата.

"Анахайм" расположился на пятом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 25 очками после 28 игр. "Лос-Анджелес" идет на седьмой позиции в том же дивизионе, набрав 22 очка по итогам 24 проведенных матчей.

В следующей встрече "Анахайм" примет "Миннесоту" в ночь на 2 декабря мск. "Лос-Анджелес" тогда же дома проведет игру с "Вегасом".

Ранее в этот день российский форвард "Тампы" Никита Кучеров получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". Лучший бомбардир команды в текущем сезоне досрочно завершил игру после столкновения с американским нападающим "Флориды" Брэди Ткачуком.