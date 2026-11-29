Гол Грицюка помог "Нью-Джерси" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ Шайба Грицюка помогла "Нью-Джерси" обыграть "Виннипег" в матче НХЛ

Москва29 ноя Вести.Российский форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипега".

Нападающий открыл счет на 12-й минуте. Грицюк продлил результативную серию до трех встреч, всего у него 20 очков (9 голов + 11 передач) в 27 играх регулярного чемпионата.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Нью-Джерси". В составе победителей также отличился Джек Хьюз (13-я минута), у проигравших единственный гол на счету Коула Перфетти (29).

"Нью-Джерси" занимает вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона НХЛ, набрав 38 очков в 27 встречах. "Виннипег" находится на пятой позиции Центрального дивизиона с 32 очками после 28 игр.

В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Сан-Хосе" в ночь на 2 декабря мск. "Виннипег" 1 декабря сыграет дома против "Чикаго".

Ранее в этот день российский форвард "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма". Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:4.