Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-12 в Кузбассе

Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с крушением самолета в Кузбассе Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-12 в Кузбассе

Москва17 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнование в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-12 на территории Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Он отметил, что в Белоруссии с чувством глубокой боли восприняли новость о крушении воздушного судна.

От имени белорусского народа и от себя лично передаю слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших говорится в сообщении

17 ноября самолет Ан-12 потерпел крушение в Кемеровской области при выполнении планового полета. По информации министерства обороны России, на борту вместе с экипажем находились 19 человек, все они погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.