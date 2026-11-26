Лукашенко внес в парламент Белоруссии законопроект об амнистии для женщин

Лукашенко предложил амнистию в связи с Годом белорусской женщины Лукашенко внес в парламент Белоруссии законопроект об амнистии для женщин

Москва26 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил в парламент законопроект об амнистии, которая в первую очередь коснется женщин. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко внес в Палату представителей Национального собрания законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины" сказано в сообщении канала

Согласно документу, в первую очередь амнистия распространится на женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступления по неосторожности. Кроме того, она затронет мужчин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, им, как отмечается, предоставят возможность быстрее вернуться к обычной жизни.

В основу законопроекта, подчеркивается в сообщении, положены гуманизм, уважение к женщине и материнским чувствам. Инициатива, как говорится в публикации, призвана ускорить возвращение юных белорусских граждан под присмотр матерей и бабушек, а взрослых женщин - к детям.

В начале 2026 года Лукашенко подписал указ, которым объявил этот год Годом белорусской женщины. Документ принят для формирования национального образа женщины-труженицы и популяризации роли женщин в сохранении и развитии общества.