Лукашенко заявил, что он не сторонник революций Александр Лукашенко: я не сторонник революции

Москва7 ноя Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником революции и не желает повторения таких событий в республике. Его слова приводит ТАСС.

Лимит на революции закончился давно. Я не сторонник революции и, как историк, я не хочу, чтобы это повторилось у нас сказал Лукашенко

При этом президент РБ обратил внимание на то, что в результате Октябрьской революции страна получила шанс на независимость.

В Белоруссии день 7 ноября сохранили как праздник, поскольку еще живы многие представители старшего поколения, для которых эта дата важна, поясняет агентство.

Ранее Александр Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем Октябрьской революции.