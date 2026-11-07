Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с 7 ноября Лукашенко поздравил граждан Белоруссии с Днем Октябрьской революции

Москва7 ноя Вести.Президент Белорусии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с праздником 7 ноября – Днем Октябрьской революции. Текст поздравления размещен на официальном сайте президента.

Лукашенко называл революцию «судьбоносным событием», которок вернуло миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь.

Провозглашение советской властью права наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государство считает белорусский лидер

По словам президента Белоруссии, страна продолжает следовать "лучшим идеям и смыслам Октября".

Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела, сообщают новостные порталы.

Ранее Александр Лукашенко призвал удвоить экспорт белорусских продовольственных продуктов.