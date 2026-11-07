Москва7 нояВести.Президент Белорусии Александр Лукашенко поздравил граждан страны с праздником 7 ноября – Днем Октябрьской революции. Текст поздравления размещен на официальном сайте президента.
Лукашенко называл революцию «судьбоносным событием», которок вернуло миллионам людей веру в равенство, справедливость и достойную жизнь.
Провозглашение советской властью права наций на самоопределение стало основой, на которой мы построили свою страну и впервые вышли на мировую арену как суверенное государствосчитает белорусский лидер
По словам президента Белоруссии, страна продолжает следовать "лучшим идеям и смыслам Октября".
Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, успехов и новых достижений во имя общего дела, сообщают новостные порталы.
Ранее Александр Лукашенко призвал удвоить экспорт белорусских продовольственных продуктов.