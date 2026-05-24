Москва24 маяВести.Министр сельского хозяйства России Оксана Лут рассказала в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", как подбирает наряды на официальные мероприятия.
Я вообще собиралась на другое мероприятие. Ну вот дальше мне позвонили, сказали: "Тебе быстро надо приехать, потому что Индонезия". А я ну, как утром оделась, и там был белый костюм, красная рубашка, действительно же, индонезийский флаг - это красно-белое. Ну, в Бразилии я уже ну, думаю, что, бразильцам будет приятно. Ну вот если едешь в исламскую страну, на это все надевают зеленый, потому что это вопрос уважениясказала Лут
Она добавила, что всем известно также, что в Китае нельзя надевать полностью белые наряды.