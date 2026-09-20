В Подмосковье нашли опекуна для девочки, чьи родители погибли при атаке БПЛА

Львова-Белова: дядя оформит опеку над девочкой, осиротевшей из-за атаки ВСУ В Подмосковье нашли опекуна для девочки, чьи родители погибли при атаке БПЛА

Москва20 сен Вести.Опеку над девочкой, чьи родители погибли при атаке БПЛА в Софьино, оформит ее родной дядя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

В настоящий момент мы нашли родного дядю, на него сейчас будем оформлять опеку. Опека требуется только одной девочке, которой 15 лет, 19 девятнадцатилетний мальчик уже совершеннолетний, поэтому там опека не требуется отметила Львова-Белова

По словам детского омбудсмена, родственника 15-летней девочки будут сопровождать и поддерживать, а также окажут семье всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в Подмосковье от удара ВСУ брат и сестра остались сиротами.