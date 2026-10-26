"Люди давно ждали": очевидец рассказал о наведенном ВС РФ понтонном мосте На днепропетровском направлении бойцы ВС РФ навели понтонный мост для жителей

Москва26 окт Вести.Военные инженеры ВС РФ выполняют задачи на днепропетровском направлении. Как только противник потерял огневой контроль над одним из участков, военные навели понтонный мост. Этой переправой теперь пользуются местные жители, рассказал ИС "Вести" один из них по имени Александр.

Люди ждали [мост] давно. На лодках переправлялись. Хотя это очень было тяжело. Наши [ВС РФ] пропускали здесь, а та сторона - нет. Ребят убили и лодки резали, за то, что они перевозили людей рассказал Александр

Характер боевых действий меняется каждые полгода, заявил командир боевой машины группировки войск "Центр" Алмаз Закиров.