Москва26 октВести.Военные инженеры ВС РФ выполняют задачи на днепропетровском направлении. Как только противник потерял огневой контроль над одним из участков, военные навели понтонный мост. Этой переправой теперь пользуются местные жители, рассказал ИС "Вести" один из них по имени Александр.
Люди ждали [мост] давно. На лодках переправлялись. Хотя это очень было тяжело. Наши [ВС РФ] пропускали здесь, а та сторона - нет. Ребят убили и лодки резали, за то, что они перевозили людейрассказал Александр
Характер боевых действий меняется каждые полгода, заявил командир боевой машины группировки войск "Центр" Алмаз Закиров.