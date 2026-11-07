Москва7 нояВести.Связисты ВС РФ предупреждают пехотинцев об угрозах, исходящих от ВСУ. Связистам приходится регулярно восстанавливать оборудование, обеспечивающее связь, а также маскировать его, рассказал ИС "Вести" механик-телефонист группировки войск "Восток" с позывным Вирус.
Бывает, что противник замечает средства связи [ВС РФ]. Поэтому помимо основной связи мы еще устанавливаем ненастоящую - для отвлечения внимания. А основную связь мы стараемся маскироватьсказал Вирус
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