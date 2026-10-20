Военные РФ обеспечивают управление войсками с помощью станции спутниковой связи МО: "Тигр" со спутниковой связью обеспечивает управление подразделениями ВС РФ

Москва20 окт Вести.Бойцы 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии Западной группировки обеспечивают управление войсками с помощью станции спутниковой связи, установленной на бронеавтомобиль "Тигр", сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" продолжают обеспечивать связь командования с подразделениями в зоне проведения СВО. Для этого применяется станция спутниковой связи, развернутая на базе бронированного автомобиля "Тигр" говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что аппаратная связь отличается высокой мобильностью, позволяя быстро выдвинуться в заданный район и обеспечить связь между командованием и воинскими частями. Оснащенность броней, скорость развертывания и проходимость "Тигра" дают связистам возможность уверенно выполнять задачи в любых условиях.

Связисты 60-й бригады управления группировки "Запад" в День военного связиста продолжают обеспечивать устойчивую связь между командными пунктами и передовыми подразделениями на харьковском направлении. Как рассказали в ведомстве, бойцы наладили устойчивый обмен данными с расчетами БПЛА, артиллерией и штурмовыми группами, включая передачу целеуказаний в реальном времени.

Также в Минобороны отметили работу бойцов 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад", которые восстановили поврежденную линию связи.

Линейный расчет, получив задачу на устранение неисправности, незамедлительно выдвинулся на мотоциклах в район повреждения. Опытные связисты оперативно обнаружили место разрыва и восстановили линию добавили в ведомстве

Кроме того, в Минобороны сообщили о восстановлении поврежденных линий связи в ЛНР бойцами бригады управления 20-й армии.

День военного связиста ежегодно отмечается 20 октября. Праздник официально учрежден по указу президента России от 21 мая 2006 года.