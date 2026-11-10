Москва10 нояВести.Взятие села Васильковое в Запорожской области осложнялось его расположением на возвышенности, минированием подступов и прострелом открытых участков, поэтому российским военным приходилось маскироваться с помощью пончо (накидок - прим. ред.). Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель командира штурмового взвода 37-й мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Минск.
Васильковое находилось на возвышенности, все подходы были заминированы. Заходили по пойме реки, также через поля в темное время суток при помощи пончо. По лесополосам заходили, с нескольких сторон. Брали его в обхватсказал Минск
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