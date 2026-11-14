Москва14 нояВести.Бойцы ВС РФ форсировали реку Конка, наступая за пределами населенного пункта Новопавловка в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Наши ребята форсировали реку Конка и закрепляются на берегусказал эксперт
Он также отметил, что ВСУ на этой неделе неоднократно контратаковали у Таврийского в Запорожской области, однако российские военнослужащие отбили все атаки и удержали позиции.
Ранее в Минобороны России рассказали, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Запорожской области.