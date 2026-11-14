Марочко сообщил, что российские бойцы форсировали реку Конка Марочко: бойцы ВС РФ форсировали реку Конка в Запорожской области

Москва14 ноя Вести.Бойцы ВС РФ форсировали реку Конка, наступая за пределами населенного пункта Новопавловка в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Наши ребята форсировали реку Конка и закрепляются на берегу сказал эксперт

Он также отметил, что ВСУ на этой неделе неоднократно контратаковали у Таврийского в Запорожской области, однако российские военнослужащие отбили все атаки и удержали позиции.

Ранее в Минобороны России рассказали, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Запорожской области.