Москва16 нояВести.Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал привет России из тюрьмы в Нью-Йорке, сообщила зампредседателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас в ходе выступления в Москве на генассамблее Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".
[Президент Мадуро] также шлет приветствие этой стране, которая всегда была братской и солидарнойсказала Диас
Ранее адвокаты Николаса Мадуро потребовали прекратить его уголовное преследование в США, сославшись на его иммунитет как главы Венесуэлы.
До этого газета The New York Times сообщала, что Мадуро в заключении изучает религиозные тексты и встречается со священнослужителями.