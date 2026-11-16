Мадуро послал приветствие России из заключения в Нью-Йорке

Мадуро передал привет России из тюрьмы Мадуро послал приветствие России из заключения в Нью-Йорке

Москва16 ноя Вести.Президент Венесуэлы Николас Мадуро передал привет России из тюрьмы в Нью-Йорке, сообщила зампредседателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы по международным делам Таня Валентина Диас в ходе выступления в Москве на генассамблее Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!".

[Президент Мадуро] также шлет приветствие этой стране, которая всегда была братской и солидарной сказала Диас

Ранее адвокаты Николаса Мадуро потребовали прекратить его уголовное преследование в США, сославшись на его иммунитет как главы Венесуэлы.

До этого газета The New York Times сообщала, что Мадуро в заключении изучает религиозные тексты и встречается со священнослужителями.