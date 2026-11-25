Мадьяр призвал Украину вернуть символ Венгрии в замке в Закарпатье Мадьяр призвал Киев вернуть символ Венгрии вместо трезубца в замке в Закарпатье

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил за восстановление в замке "Паланок" в украинском Мукачеве скульптуры мифологической птицы турул, вместо которой теперь находится трезубец, сообщает издание "Страна.ua".

По словам главы венгерского правительства, турул имеет большое значение для национальной культуры Венгрии. Мадьяр выразил надежду, что скульптуру вновь установят на прежнем месте, назвав такой шаг важным жестом, не требующим больших расходов.

Я надеюсь, что она займет место, которое занимала на протяжении столетий цитирует издание Мадьяра, совершившего визит в Закарпатскую область

В 2022 году украинские власти демонтировали скульптуру птицы с бастиона крепости, заменив его трезубцем, что вызвало протест Будапешта. Занимавший тогда пост главы МИД Венгрии Петер Сийярто назвал произошедшее провокацией и напомнил о проблемах венгерского меньшинства в Закарпатье.

Замок "Паланок" впервые упоминается в документах XI века. С 1960 года в нем действует исторический музей. Скульптуру турула установили в 1986 году в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли. Птица считается одним из национальных символов Венгрии.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия и Украина договорились перезагрузить отношения стран.