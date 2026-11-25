Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил с инициативой вернуть на Мукачевский замок национальный символ страны — скульптуру мифической птицы турула, заменив ею украинский трезубец. Об этом политик заявил на пресс-конференции в Берегово.

По словам главы, которые передает "Европейская правда", венгерского правительства, фигура турула должна вновь занять историческое место на бастионе крепости "Паланок". Мадьяр отметил, что восстановление монумента не потребует значительных затрат, однако станет важным жестом со стороны Киева. В венгерских преданиях турул — существо, похожее на сокола, — олицетворяет силу, защиту и судьбу.

Скульптуру демонтировали осенью 2022 года, установив вместо нее государственный герб Украины. Тогда же с замка сняли флаги соседней республики, исчезли таблички и надписи на венгерском языке. Эти решения вызвали возмущение правительства Виктора Орбана.

На той же пресс-конференции Мадьяр сообщил об обещании Владимира Зеленского ускорить восстановление образовательных прав закарпатского меньшинства. Кроме того, по словам премьера, удалось урегулировать вопросы использования национальной символики во время праздников и родного языка в медицинских и социальных учреждениях.

24 ноября руководитель венгерского кабинета прибыл в Закарпатье для переговоров с Зеленским. Это первый визит главы правительства Венгрии в регион с 2015 года. Политика сопровождала министр иностранных дел Анита Орбан. Подготовка встречи началась после короткого разговора лидеров на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Место проведения переговоров имеет особое значение для Будапешта из-за проживания там большого числа этнических венгров.