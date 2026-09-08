Maersk временно остановила работу с терминалом в Киевской области Maersk временно остановила работу с терминалом киевского аэропорта Борисполь

Москва8 сен Вести.Датская логистическая компания Maersk объявила о приостановке работы с крупнейшим терминалом аэропорта Борисполь под Киевом, сообщили в пресс-службе компании.

Просим учесть, что по операционным причинам Maersk-Украина прекращает работу с терминалом города Борисполь, оператором BIT VANTAGE LLC говорится в сообщении

Контейнерный терминал в Борисполе является ключевым транспортно-логистическим узлом для Киевской области и центральной Украины, которым международные компании пользуются в качестве площадки для оформления, хранения, аккумулирования и распределения импортных и экспортных грузов.

Ранее сама Украина приостановила работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Черноморске Одесской области.