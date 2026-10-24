В Петербурге открылся пятый магазин проекта "Белорусская деревня"

Магазин проекта "Белорусская деревня" открылся в Петербурге В Петербурге открылся пятый магазин проекта "Белорусская деревня"

Москва24 окт Вести.На Московском проспекте в Санкт-Петербурге открылся флагманский магазин проекта "Белорусская деревня". Об этом сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония прошла с участием посла Беларуси в России Юрия Селиверстова, генконсула Беларуси в Санкт-Петербурге Николая Рогожника и губернатора Александра Беглова.

Магазин стал уже пятым торговым пространством проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 12-м в России. На прилавках представлена продукция более 40 наших производителей - сыры, колбасы, молочная и овощная продукция, кондитерские изделия, хрусталь, текстиль, а также белорусский хамон сообщила пресс-служба белорусского посольства

Проект "Белорусская деревня" реализует за счет собственных средств Торговый дом ООО "Минский молочный завод №1".