Москва24 октВести.На Московском проспекте в Санкт-Петербурге открылся флагманский магазин проекта "Белорусская деревня". Об этом сообщает БЕЛТА.
Торжественная церемония прошла с участием посла Беларуси в России Юрия Селиверстова, генконсула Беларуси в Санкт-Петербурге Николая Рогожника и губернатора Александра Беглова.
Магазин стал уже пятым торговым пространством проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 12-м в России. На прилавках представлена продукция более 40 наших производителей - сыры, колбасы, молочная и овощная продукция, кондитерские изделия, хрусталь, текстиль, а также белорусский хамонсообщила пресс-служба белорусского посольства
Проект "Белорусская деревня" реализует за счет собственных средств Торговый дом ООО "Минский молочный завод №1".