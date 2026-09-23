Макрон: Франция готова участвовать только в оборонительной операции в Ормузе

Макрон назвал условие для участия Франции в операции в Ормузском проливе Макрон: Франция готова участвовать только в оборонительной операции в Ормузе

Москва23 сен Вести.Франция готова участвовать в международной операции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив только в том случае, если эта операция окажется исключительно оборонительной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает ТАСС.

Мы готовы участвовать в международной операции, имеющей четкую и исключительно оборонительную концепцию. Я не хочу участвовать в конфронтации с какой-либо страной. Но мы готовы активнее участвовать в защите каких-то объектов и обеспечении возможности поставок приводит ТАСС слова Макрона

Франция надеется, что США и Иран смогут прийти к соглашениям, которые позволят восстановить поставки через Ормузский пролив и уменьшить "давление на дизельное топливо, авиационное топливо, нефть и бензин", подчеркнул Макрон.

По его словам, участие Франции в войне с Ираном "не является правильным выбором".

Кроме того, нанесение ударов по Ирану не поможет добиться смены власти в этой стране, уточнил Макрон.

Президент Франции договорился с президентом США Дональдом Трампом о координации усилий в вопросе обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.