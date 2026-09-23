Макрон: удары по Ирану не помогут сменить власть в этой стране

Макрон: удары по Ирану не приведут к смене власти в этой стране Макрон: удары по Ирану не помогут сменить власть в этой стране

Москва23 сен Вести.Нанесение ударов по Ирану не поможет добиться смены власти в этой стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу ABC.

Я думаю, для всех нас очень важно, чтобы Иран не получил ядерного оружия. Для меня это основная цель. Не думаю, что можно добиться смены режима путем бомбардировок страны. И для меня это не лучший вариант, поскольку он не работает. И мы уже несколько раз за последние десятилетия допускали такую ошибку отметил Макрон в эфире ABC

США и Израиль начали 28 февраля 2026 года войну с Ираном. В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.