Максим Никулин раскрыл цены на билеты в Московский цирк на Цветном бульваре Никулин: билеты в цирк на Цветном бульваре точно не достигают 100 тыс. рублей

Москва14 ноя Вести.Стоимость билетов на представления в Московском цирке на Цветном бульваре в десятки раз ниже, чем на театральные премьеры, где порой цена может достигать 100 тыс. рублей за место. Об этом в разговоре с изданием "Абзац" заявил директор цирка Максим Никулин.

У нас такого нет. На новогодние спектакли максимальная цена, по-моему, около 10 тыс. рублей, и таких мест немного - это VIP-сектор. А так билеты стоят и полторы, и две тысячи. К нам приходят семьями, поэтому доступность важна сказал Никулин

Ранее в октябре стала известна стоимость билетов на балет "Щелкунчик" в Мариинском театре. Цена на билеты в декабре варьируется от 7,5 до 21 тыс. рублей, а самый дорогой спектакль будет вечером 31 декабря, проход на него будет стоить от 12 до 35 тыс.