Жесткие правила в Германии сорвали визит дочери Никулина в Москву Максим Никулин уверен, что военные не выпустят его дочь-медика из Германии

Москва14 ноя Вести.Дочь директора Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина, проживающая в Германии, не сможет приехать в Россию на день рождения отца, поскольку выезд из страны для нее возможен только с разрешения военных. Никулин заявил NEWS.ru, что такого разрешения она получить не сможет.

Надеялся, что она приедет на мой юбилей, но не получается. Она нейрохирург, а медицинские центры находятся под Бундесвером. Чтобы врачу выехать, нужно получать отдельное разрешение. Представляете, как она должна туда прийти и объяснить, что хочет поехать в Москву к папе на день рождения? Ее не выпустят, конечно сказал Никулин

Никулин также рассказал, что на фоне текущей геополитической напряженности немецкие больницы получают указания организационного характера, в частности о контроле ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций.

В больнице им уже дали распоряжение подготовить список свободных коек на случай войны, чтобы размещать раненых. Простые люди не хотят войны. И знакомые во Франции говорят, что это полный бред — воевать с Россией. Они знают историю, что Франция уже пробовала в 1812-м, ничем хорошим это не закончилось добавил он

Ранее Никулин говорил, что билеты в Московский цирк на Цветном бульваре стоят 1,5-2 тысячи рублей. Это в десятки раз меньше, чем цены на некоторые театральные премьеры в российской столице, где билеты могут стоить до 100 тысяч рублей.