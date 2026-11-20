Мальчика убило ударом тока во время селфи на подстанции в Новокузнецке В Новокузнецке мальчика убило ударом тока на трансформаторной подстанции

Москва20 ноя Вести.В Новокузнецке 11-летний мальчик получил смертельный удар током на трансформаторной подстанции, куда залез ради селфи. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает прокуратура Кемервоской области.

Трагедия произошла вечером 18 ноября, в среду. Ребенок гулял возле подстанции с двумя друзьями.

Проходя мимо трансформаторной подстанции, у него возникло желание залезть на нее и сфотографироваться. В результате контакта с объектом, находившимся под электрическим напряжением, ребенок получил электротравму. Прибывшие медики констатировали смерть несовершеннолетнего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

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