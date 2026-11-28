В Новокузнецке простились с мальчиком, погибшим после удара током на подстанции В Новокузнецке похоронили школьника, погибшего от удара током на подстанции

Москва28 ноя Вести.В Новокузнецке похоронили 11-летнего мальчика, который умер от удара током на улице. О трагедии пишет издание KP.RU.

Все случилось 18 ноября. Школьник возвращался домой с двумя приятелями. Проходя мимо трансформаторной подстанции, он вдруг решил забраться наверх ради снимка для соцсетей. Друзья его отговаривали, но он не послушал. Поднявшись, мальчик задел рукой токоведущую часть. Разряд был мгновенным и сильным – ребенок потерял сознание. Приятели побежали за взрослыми, чтобы те вызвали спасателей и врачей, но было уже поздно: от удара током мальчик скончался на месте.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Назначены экспертизы, допрашиваются энергетики. Прокуратура Кемеровской области проверяет сотрудников компании, которая обслуживает подстанцию. Следователи пытаются понять, почему несовершеннолетний смог беспрепятственно попасть на энергообъект. Ясного ответа пока нет.

Родители погибшего рассказали, что сын рос добрым, вежливым и открытым человеком, обладал острым умом и всегда добивался успеха в том, чем увлекался. Они считают, что к трагедии привела его безграничная любознательность.

Мы верим, что теперь он в другом мире, где сможет исследовать все, что захочет. Надеемся, он нашел то, что искал добавили родители

У мальчика остался младший брат. Похороны прошли 22 ноября.