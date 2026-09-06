Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА на Ростов оценили как среднее

Мама и сын находятся в состоянии средней тяжести после атаки БПЛА на Ростов Состояние двоих пострадавших при атаке БПЛА на Ростов оценили как среднее

Москва6 сен Вести.Из четверых пострадавших в результате атаки украинских БПЛА по жилым домам в Ростове-на-Дону двое находятся в состоянии средней тяжести. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в MAX.

Уточняется, что речь идет про пятилетнего мальчика и его маму. Оба сейчас находятся в больнице.

По информации регионального минздрава, из четверых пострадавших сейчас в больнице находятся мальчик пяти лет и его мама. Медики оценивают их состояние как средней тяжести говорится в сообщении

Другие двое пострадавших проходят лечение амбулаторно.