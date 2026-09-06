Москва6 сенВести.Из четверых пострадавших в результате атаки украинских БПЛА по жилым домам в Ростове-на-Дону двое находятся в состоянии средней тяжести. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в MAX.
Уточняется, что речь идет про пятилетнего мальчика и его маму. Оба сейчас находятся в больнице.
По информации регионального минздрава, из четверых пострадавших сейчас в больнице находятся мальчик пяти лет и его мама. Медики оценивают их состояние как средней тяжестиговорится в сообщении
Другие двое пострадавших проходят лечение амбулаторно.