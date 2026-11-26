Москва26 ноя Вести.В Ленинградском зоопарке подошла к концу зажировка манулов, сообщили в MAX в пресс-службе организации.

Первое место по результатам подготовки к зиме занял манул Шу. Его вес достиг 7175 граммов. Отмечается, что в прошлом году он также победил в первенстве по зажировке.

Хищники уже начали отказываться от еды, поэтому сотрудники постепенно возвращают палласовым котам стандартные порции говорится в публикации

Второе место заняла невеста Шу Пепе, сейчас она весит 6470 граммов. Третье место в общем зачете с результатом 5620 граммов досталось маме манула Шу Намике.

Манул Свэн в силу возраста смог зажироваться только до 4250 граммов, что крайне мало для взрослого палласова кота. Именно поэтому он проведет зиму во внутренних помещениях со стабильными температурой и влажностью воздуха подчеркнули в зоопарке

Четверо младшим манулов – Айден, Берк, Батыр и Акса увеличили вес до четырех с половиной – пяти килограммов. Эти параметры вполне соответствуют нормативным показателям для их возрастной группы.