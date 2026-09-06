Москва6 сенВести.Петербургский самец ладожской кольчатой нерпы Шлиссик, который находится на попечении Фонда друзей балтийской нерпы, снова проводит "отпуск" в плавучем вольере на Ладожском озере. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" фонда.
На опустевшую многофункциональную платформу прибыл Шлиссик. Возможность его полного выпуска не рассматривается так как у Шлиссика первый год половозрелостиговорится в сообщении
80-ти килограммовый Шлиссик очень ручной тюлень, он любит посидеть на ручках, отметили в фонде. У него установлен передатчик.
Поработаем мы с ним на открытой акватории с целью обогащения его среды обитания, профилактики гиподинамиидобавили в фонде
Для нерпы создадут условия максимально приближенные к естественным. Это должно хорошо повлиять на его физическую форму и умственные способности.
Ранее сообщалось, что тюлень Крошик сам приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере.