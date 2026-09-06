Тюлень Шлиссик снова отправился в "отпуск" в плавучий дом на Ладожском озере

Тюлень Шлиссик снова проводит "отпуск" в вольере на Ладожском озере Тюлень Шлиссик снова отправился в "отпуск" в плавучий дом на Ладожском озере

Москва6 сен Вести.Петербургский самец ладожской кольчатой нерпы Шлиссик, который находится на попечении Фонда друзей балтийской нерпы, снова проводит "отпуск" в плавучем вольере на Ладожском озере. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" фонда.

На опустевшую многофункциональную платформу прибыл Шлиссик. Возможность его полного выпуска не рассматривается так как у Шлиссика первый год половозрелости говорится в сообщении

80-ти килограммовый Шлиссик очень ручной тюлень, он любит посидеть на ручках, отметили в фонде. У него установлен передатчик.

Поработаем мы с ним на открытой акватории с целью обогащения его среды обитания, профилактики гиподинамии добавили в фонде

Для нерпы создадут условия максимально приближенные к естественным. Это должно хорошо повлиять на его физическую форму и умственные способности.

Ранее сообщалось, что тюлень Крошик сам приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере.