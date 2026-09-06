Тюлень Крошик сам приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере

Тюлень Крошик доплыл до места своего рождения, преодолев 150 км за три дня Тюлень Крошик сам приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере

Москва6 сен Вести.Тюлень Крошик, которого недавно отпустили на волю, преодолел 150 км за три дня и посетил место своего рождения. Об этом сообщил в MAX Фонд друзей балтийской нерпы.

Специалисты отметили, что Крош никуда не сворачивал и четко двигался по направлению к цели.

Наш герой и капитан тем временем удивил нас. Целенаправленно и практически никуда не сворачивая Крошик пришел к месту своего рождения и месту, где 4-х килограммовой крохой с обмороженным пузиком приполз к рыбаку говорится в сообщении

Работники центра признали, что их поразил выбор места для первого путешествия малыша.

Ранее Крошик уплыл в открытую Ладогу после 10 лет жизни с людьми. До этого его дважды пытались выпустить на волю, но тюлень оба раза возвращался обратно. Специалисты ждали наступления половозрелости и изменения поведения, чтобы попытаться сделать это снова.