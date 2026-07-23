Эксперт объяснил, почему нельзя трогать детенышей нерпы на открытом льду Эксперт Титов объяснил, почему нельзя выпускать детенышей нерпы в лунки

Москва23 июл Вести.Детенышей нерпы (бельки) стоит спасать с осторожностью, лучше всего обращаться к специалистам и не пытаться помогать бельку самостоятельно. Об этом в комментарии ИС "Вести" заместитель гендиректора "Аквариум байкальской нерпы" Никита Титов.

Детеныши нерпы ранней весной остаются на льдинах. Но делать им лунку, чтобы они уплыли, не стоит, предупреждает эксперт.

Нельзя нерпенка брать, делать ему лунку, искать какие-то промоины и выпускать туда, так как он еще может быть не приспособлен к нырянию в холодной воде. Есть случаи, когда берут на руки, сильно тискают, это тоже может навредить, он выпасть может, травмироваться. В таких случаях лучше звонить в нерпинарий и договариваться каким-то образом доставить его нам пояснил Никита Титов

На днях на западном берегу Ладожского озера после реабилитации были выпущены в среду обитания пять самцов кольчатой нерпы.

В четверг отмечается Всемирный день китов и дельфинов​​​. День был учрежден в 1986 году, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения этих животных и подчеркнуть важность запрета на китовый промысел. Именно 23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия проголосовала за введение этого запрета после двухсот лет беспощадного истребления китов.