Знаменитый тюлень Крошик уплыл в открытую Ладогу после 10 лет жизни с людьми

Тюлень Крошик после 10 лет жизнь с людьми уплыл в открытою Ладогу Знаменитый тюлень Крошик уплыл в открытую Ладогу после 10 лет жизни с людьми

Москва4 сен Вести.Тюлень Крошик после 10 лет жизнь с людьми вернулся в дикую природу. Об этом Фонд друзей балтийской нерпы сообщает в MAX.

Крошик уплыл от нас. Самый известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы и член нашей семьи принял важное решение и отправился в открытую Ладогу говорится в публикации

Отмечается, что Крош попал в Фонд 10 лет назад и сильно привязался к людям. Его дважды пытались выпустить на волю, но оба раза он возвращался обратно. Специалисты ждали наступления половозрелости и изменения поведения, чтобы попытаться сделать это снова.

В прошлом году тюленя переместили в плавучий вольер, и он ему понравился. Затем Крошика перестали запирать, и он свободно перемещался по бухте. Теперь же малыша и вовсе отпустили на волю.