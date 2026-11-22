Толстого леопарда Паньбаобао из Китая больше не будут мучить диетами Толстому леопарду Паньбаобао из Китая разрешили не садиться на диету

Москва22 ноя Вести.В зоопарке китайской провинции Сычуань пожилому леопарду Паньбаобао позволили не придерживаться диеты. Сотрудники учреждения решили не ограничивать животное в питании из-за его преклонного возраста, сообщает портал "Цзюпай Синьвэнь".

Ранее китайские СМИ сообщали, что вес Паньбаобао составляет более 65 килограммов, что существенно выше нормы. Из-за габаритов хищника часто называют китайским Когтяузером, проводя параллель с упитанным леопардом-полицейским из мультфильма "Зверополис".

Он уже в возрасте, поэтому худеть ему нельзя, лучше всего поддерживать его нынешнее состояние и заботиться о здоровье… Сейчас нам важно не только обеспечить ему полноценное питание, но и следить, чтобы корм был качественным отметили в зоопарке

В публикации также говорится, что ежедневно Паньбаобао получает более 500 граммов говядины и курицу. В его просторном вольере, помимо базовых потребностей, для досуга установлен большой мяч. Несмотря на то, что медики признали животное здоровым, сотрудники понемногу увеличивают нагрузки пожилого хищника.