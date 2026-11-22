Москва22 нояВести.В зоопарке китайской провинции Сычуань пожилому леопарду Паньбаобао позволили не придерживаться диеты. Сотрудники учреждения решили не ограничивать животное в питании из-за его преклонного возраста, сообщает портал "Цзюпай Синьвэнь".
Ранее китайские СМИ сообщали, что вес Паньбаобао составляет более 65 килограммов, что существенно выше нормы. Из-за габаритов хищника часто называют китайским Когтяузером, проводя параллель с упитанным леопардом-полицейским из мультфильма "Зверополис".
Он уже в возрасте, поэтому худеть ему нельзя, лучше всего поддерживать его нынешнее состояние и заботиться о здоровье… Сейчас нам важно не только обеспечить ему полноценное питание, но и следить, чтобы корм был качественнымотметили в зоопарке
В публикации также говорится, что ежедневно Паньбаобао получает более 500 граммов говядины и курицу. В его просторном вольере, помимо базовых потребностей, для досуга установлен большой мяч. Несмотря на то, что медики признали животное здоровым, сотрудники понемногу увеличивают нагрузки пожилого хищника.