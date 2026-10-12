Марин Ле Пен после стрельбы школьника заявила, что школы Франции стали опасными Политик Ле Пен заявила, что школы Франции превратились в опасные места

Москва12 окт Вести.Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции перестали быть безопасными местами. Так она прокомментировала инцидент со стрельбой в средней школе на юго-востоке страны.

Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности сказано в посте Ле Пен в соцсети X

Как она выразилась, в школы "проникла угроза безопасности".

Глава парламентской фракции "Национального объединения" также выразила поддержку пострадавшим и их близким, ученикам и сотрудникам школы.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что 12 октября в школе в городе Обань на юго-востоке Франции произошла стрельба, в результате пострадали директор и преподаватель. По данным телеканала, был задержан 14-летний подозреваемый. Прокуратура Марселя возбудила уголовное дело о покушении на убийство. По информации журналистов, инцидент не связан с продолжающимися во Франции масштабными протестами старшеклассников.