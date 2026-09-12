Москва12 сен Вести."КиноРепортер" выпустил книжный альманах "Времена года". Кроме того, была открыта выставка крупноформатных фотографий, вошедших в издание. Об этом заявила ИС "Вести" главный редактор этого издания Мария Лемешева.

В экспозицию вошли уникальные снимки российских актеров, указала она.

"Времена года", на наш взгляд, это не только декорация и не фон происходящего. Для тонкого, думающего художника это всегда мощный инструмент, визуальная метафора душевных метаний человека. Через сезон, через погоду можно создать атмосферу, настроение, объяснить какие-то поступки героев сказала Лемешева

Концепцию альманаха вместе с редакцией создала главный редактор "КиноРепортера".