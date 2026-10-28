Москва28 окт Вести.Интерес россиян к коллекционированию почтовых марок заметно снизился, сообщил старший инструктор Общества филателистов Санкт-Петербурга Валерий Борзов агентству РИА Новости.

Спрос россиян на увлечение марками упал здорово, но мы держимся, потому что на периферии еще интересуются филателией, так как в областях мало развлечений: театров, выставок рассказал он

Он также добавил, что современная молодежь практически не интересуется коллекционированием марок. При этом опытные филателисты, как и раньше, внимательно оценивают внешний вид современных выпусков и их стоимость.

Ранее сообщалось, что среди российских зумеров (людей, родившихся с 2003 по 2015 год) становится все популярнее коллекционирование игрушек в виде домашних питомцев. Представители поколения Z активно ищут игрушки Littlest Pet Shop - небольшие фигурки зверей разных цветов с подвижными головами. В среде коллекционеров их называют "петшопами". С 1992 года было выпущено более трех тысяч разновидностей таких игрушек, однако пик их популярности пришелся на 2010-е годы. За редкие экземпляры коллекционеры готовы платить до 300 тысяч рублей.