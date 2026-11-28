"Марумекс–2026": стартовали военно–морские учения России и Мьянмы Мьянма проводит совместные с Россией военно-морские учения "Марумекс–2026"

Москва28 ноя Вести.В Мьянме начались совместные с Россией военно-морские учения "Марумекс-2026", сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что 27 ноября в Мьянму прибыл отряд кораблей ТОФ, а церемония открытия учений прошла в порту Тилава.

С российской стороны в маневрах задействованы фрегат "Маршал Шапошников", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", танкер "Печенга".

Мьянманские ВМС, в свою очередь, представлены фрегатами "Кинг Тхар Лун" и "Кинг Кйан Сит Тхар", дизельной подлодкой "Мин Йе Тхеинтхатху", вертолетоносцем-доком "Моаттама", а также подразделением специального назначения.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего ВМФ по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Кияшко. Принимающую сторону — начальник штаба ВМС Мьянмы вице-адмирал Чжо Лин Зо.

После открытия представители сторон обсудили легенду учений, районы их проведения, состав сил и средств, а также вопросы материального обеспечения.

Задачи "Марумекс-2026" — углубление военно-морского сотрудничества двух стран и отработка безопасности гражданского судоходства и экономической деятельности в морских районах Юго-Восточной Азии.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что активность стран НАТО вблизи российских границ повышает вероятность прямой конфронтации.