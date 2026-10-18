Моряки РФ и Индии отработали охоту на беспилотники в Японском море

Морпехи РФ и Индии устроили совместную охоту за БПЛА и обезвредили "пиратов" Моряки РФ и Индии отработали охоту на беспилотники в Японском море

Москва18 окт Вести.Подразделения антитеррора ВМФ России и ВМС Индии на учениях "Индра-2026" отработали охоту на беспилотники условного противника. В рамках маневров также они провели освобождение захваченного "пиратами" и произвели взаимную посадку вертолетов на палубы союзников.

Группы двух государств на учениях работали слаженно, прикрывая друг друга. С воздуха работу подразделений координировали операторы беспилотников.

Боец спецназа Тихоокеанского флота Егор Миллер рассказал, что в ходе отработки учений по захвату судна с пиратами, русские бойцы первыми высадились на палубу, затем подоспели индийские коллеги.

Мы зашли первыми, заняли круговую оборону, ждали индийские вооруженные силы. Когда те подошли, то начали совместно действовать пояснил он

Журналист ИС "Вести" Андрей Колесников отмечает, что важным этапом "Индра 2026" стала борьба с дронами. Бойцы вели огонь по летящим целям с помощью стрелкового оружия.