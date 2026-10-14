Минобороны: на Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

Российско-индийские учения начались на Урале и Дальнем Востоке Минобороны: на Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

Москва14 окт Вести.В Челябинской области и на Дальнем Востоке состоялось торжественное открытие совместного российско-индийского межвидового учения "Индра-2026". Информацию об этом предоставило Минобороны РФ.

В Челябинской области на полигоне Центрального военного округа торжественная церемония открытия началась с общего построения воинских контингентов говорится в материале

Военный оркестр исполнил гимны России и Индии, были подняты флаги двух стран.

В ведомстве уточнили, что основа российского контингента – это военные 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

Сухопутная часть учения будет проходить до 23 октября. На полигоне военным предстоит отработать организацию управления подразделениями и проведение совместной операции по уничтожению незаконных группировок.

Церемония открытия морской части учения прошла на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке, в ней были задействованы экипажи корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и фрегата "Сахьядри".

Даты проведения практического этапа морской части учения - 16 и 17 октября. Данный вид учений состоится в Японском море. Кораблям предстоит отработать тактическое маневрирование, артиллерийские стрельбы, а также, в частности, освободить условно захваченное судно.

В июле в Минобороны сообщали, что семь военных учений проведено за 2026 год к тому моменту.