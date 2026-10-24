Москва24 окт Вести.Вооруженным силам Индии интересен российский опыт разделения на малые боевые группы во время разведки и операций по освобождению населенных пунктов. Об этом бригадный генерал ВС Республики Индии Шубханшу Каматнуркар заявил в интервью ИС "Вести" во время финального этапа российско-индийских учений "Индра-2026" в Челябинской области.

Во время сухопутной части учений военные двух стран отработали освобождение поселка от сил противника, который, по легенде, оборудовал в нем опорные пункты.

В современной войне нельзя использовать большие боевые группы, как мы это раньше делали. Сейчас идет активная разведка, спутники, и это опасно, так что нам интересен опыт разделения на малые боевые группы в таких операциях заявил Шубханшу Каматнуркар

Учения завершись установкой флага в центре условно освобожденного населенного пункта.

Ранее подразделения антитеррора ВМФ России и ВМС Индии на учениях "Индра-2026" отработали охоту на беспилотники условного противника. В рамках маневров также было проведено освобождение захваченного "пиратами" судна и произведена взаимная посадка вертолетов на палубы кораблей союзников.