Начштаба Шри-Ланки: ланкийцы выживут в любом бою после учений в России

Начштаба СВ ВС Шри-Ланки: после учений в России ланкийцы выживут в любом бою Начштаба Шри-Ланки: ланкийцы выживут в любом бою после учений в России

Москва28 сен Вести.Личный состав Вооруженных сил (ВС) Шри-Ланки сможет выжить в любом бою благодаря участию в российско-ланкийских военных учениях "Тропа росомахи - 2026", заявил начальник штаба Сухопутных войск Вооруженных сил (ВС) Шри-Ланки Динеш Удугама в интервью ТАСС.

Здесь [на учениях в России] были предоставлены 19 учебных точек, на которых любой ланкийский и российский офицер и солдат могут пройти обучение. И после прохождения этого обучения они смогут в будущем выжить на любом поле битвы, участвовать в любых боевых действиях, потому что то, что представлено здесь, было очень полезно и важно приводит ТАСС слова Удугамы

Совместные российско-ланкийские военные учения "Тропа росомахи - 2026" проходили в Приморском крае с 22 сентября по 27 сентября.

Главной темой учений стали совместные действия спецподразделений по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях активного применения разведывательных и ударных беспилотников (БПЛА).

Во время учений прошли также культурные и спортивные мероприятия, направленные на укрепление дружественных связей между военными обеих стран.