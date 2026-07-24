Бойцы РФ и Мьянмы провели учения по борьбе с незаконными формированиями

Военные России и Мьянмы ликвидировали базу условных боевиков в джунглях Бойцы РФ и Мьянмы провели учения по борьбе с незаконными формированиями

Москва24 июл Вести.Военнослужащие России и Мьянмы в ходе совместных учений ликвидировали базу условных террористов, укрытую в джунглях. На заключительном этапе учебно-методического сбора личный состав отработал действия по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в горной местности.

Применив современные разведывательные беспилотники, бойцы выявили замаскированный в зарослях лагерь условного неприятеля, где располагались командный пункт и склады. В момент, когда авиация и артиллерия наносили удары по противнику, объединенная группа спецназа десантировалась с вертолета в тыл врага.

Условные террористы предприняли попытку контратаки на квадроциклах, однако угодили в засаду, которую подготовили разведчики двух государств. По завершении маневров российские военнослужащие показали партнерам из Мьянмы новейшие образцы отечественного вооружения, беспилотных аппаратов и роботизированных комплексов.