Mash: Дроздов закончил с ТВ-карьерой из-за верминофобии на фоне онкологии

Mash: Дроздов закончил с ТВ-карьерой из-за страха заражения после онкологии Mash: Дроздов закончил с ТВ-карьерой из-за верминофобии на фоне онкологии

Москва1 мая Вести.Телеведущий Николай Дроздов закончил ТВ-карьеру из-за развившейся верминофобии (страх подцепить инфекцию) на фоне онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

88-летний ученый-зоолог предпочитает проводить больше времени в квартире из-за опасения заразиться вирусом. Он почти не выходит на улицу и не встречается с большим количеством людей.

Со слов наших источников, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на его организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложений отмечает канал

Телеведущий, по данным Mash, живет на пенсию. Рядом с ним находится его супруга.