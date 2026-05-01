Москва1 маяВести.Телеведущий Николай Дроздов закончил ТВ-карьеру из-за развившейся верминофобии (страх подцепить инфекцию) на фоне онкологии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
88-летний ученый-зоолог предпочитает проводить больше времени в квартире из-за опасения заразиться вирусом. Он почти не выходит на улицу и не встречается с большим количеством людей.
Со слов наших источников, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на его организме. Из-за этого последние полгода телеведущий отказывается от любых коммерческих предложенийотмечает канал
Телеведущий, по данным Mash, живет на пенсию. Рядом с ним находится его супруга.