Москва1 маяВести.88-летний телеведущий Николай Дроздов не жалуется на самочувствие и готовится к лекциям, сообщил его друг, художник Константин Мирошник в беседе с Агентством "Москва".
До этого Telegram-канал Mash сообщал о том, что ученый-зоолог закончил ТВ-карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания.
Николай Николаевич Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям. И травит анекдотыотмечается в сообщении
Семья телеведущего о его самочувствии комментариев не давала.