Агентство "Москва": телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо

Николай Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям Агентство "Москва": телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо

Москва1 мая Вести.88-летний телеведущий Николай Дроздов не жалуется на самочувствие и готовится к лекциям, сообщил его друг, художник Константин Мирошник в беседе с Агентством "Москва".

До этого Telegram-канал Mash сообщал о том, что ученый-зоолог закончил ТВ-карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания.

Николай Николаевич Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям. И травит анекдоты отмечается в сообщении

Семья телеведущего о его самочувствии комментариев не давала.