Москва1 маяВести.88-летний телеведущий Николай Дроздов не жалуется на самочувствие и готовится к лекциям, сообщил его друг, художник Константин Мирошник в беседе с Агентством "Москва".

До этого Telegram-канал Mash сообщал о том, что ученый-зоолог закончил ТВ-карьеру из-за развившейся верминофобии на фоне онкологического заболевания.

Николай Николаевич Дроздов чувствует себя хорошо и готовится к лекциям. И травит анекдоты

отмечается в сообщении

Семья телеведущего о его самочувствии комментариев не давала.