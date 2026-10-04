Москва4 октВести.В районе села Худоеланское Нижнеудинского района Иркутской области произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и фурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в MAX.
По данным ведомства, 24-летний водитель Toyota Camry въехал в стоявший у придорожного кафе большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actros.
В результате происшествия 16-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье иномарки, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощиговорится в сообщении
Водитель, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия начали проверку, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.