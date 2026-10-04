При столкновении фуры с авто в Иркутской области погибла 16-летняя девушка

Машину смяло под колесами фуры в Иркутской области, погибла 16-летняя девушка При столкновении фуры с авто в Иркутской области погибла 16-летняя девушка

Москва4 окт Вести.В районе села Худоеланское Нижнеудинского района Иркутской области произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и фурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в MAX.

По данным ведомства, 24-летний водитель Toyota Camry въехал в стоявший у придорожного кафе большегрузный автомобиль Mercedes-Benz Actros.

В результате происшествия 16-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье иномарки, от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи говорится в сообщении

Водитель, как выяснилось, находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия начали проверку, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.