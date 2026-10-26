Москва26 окт Вести.Илон Маск заявил, что миру грозит "вымирание культур". Причиной он назвал снижение рождаемости в некоторых странах.

Так много культур вымирают написал Маск в X

Так Маск отреагировал на снижение демографических показателей в Аргентине, Испании, Республике Корея, Польше, Украине и Чили.

Американский бизнесмен уже заявлял о вымирании стран Запада на фоне демографического кризиса в Европе. По его словам, в 21 из 27 стран ЕС смертность превышает рождаемость.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, стране нужно увеличивать численность населения, ведь от этого зависит ее будущее. Он также отметил, что льготы и меры поддержки призваны напрямую стимулировать демографический процесс, и в первую очередь рождение детей.