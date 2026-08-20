Москва20 авгВести.Многодетная мать Татьяна Малыгина из Новосибирска, у которой 8 родных и 25 приемных детей, была госпитализирована на Урале с переутомлением, пишет Baza.
По сведениям издания, несколько дней женщина не могла ни ходить, ни сидеть.
В Свердловскую область она приехала вместе с одним из сыновей – 14-летним Фотием, который участвовал в конкурсе звонарей в Каменске-Уральском.
Ребенок победил, но его мама прямо во время церемонии награждения сына потеряла сознание и при падении ударилась головой.
Маму 35 детей госпитализировали с переутомлением на Урале – несколько дней женщина не могла ходить и даже сидетьговорится в публикации
Позднее врачи ЦГКБ № 6 Екатеринбурга выяснили, в чем была причина обморока.
На фоне перелета и переживаний за сына женщина сильно переутомилась, и у нее начался "синдром позвоночной артерии". В итоге сосуды головы и шеи дали сбой.
Вскоре ей стало лучше, и женщина отправилась домой к семье. Помимо 35 детей, у Татьяны уже больше 30 внуков.